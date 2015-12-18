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Francia multa a Orange con 350 millones por abuso de posición dominante

La Autoridad de la Competencia del país galo considera que la empresa utilizó diferentes mecanismos de fidelización abusivos.

Europa Press
Europa-18/12/2015
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La Autoridad de la Competencia de Francia ha decidido imponer una multa de 350 millones de euros a Orange por abuso de posición dominante en los servicios de telefonía fija y móvil para empresas a través de cuatro prácticas anticompetitivas, según informa

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