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Francisco Martínez Claus, reelegido presidente de FACUA Córdoba

La asociación ha celebrado su 28 Asamblea General de Socios, en la que se ha aprobado el presupuesto y actividades para 2016.

FACUA.org
Córdoba-09/03/2016
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FACUA Córdoba ha celebra este miércoles, 9 de marzo, su  28 Asamblea General de socios, en la que se ha renovado la Junta Directiva y se ha reelegido como presidente por unanimidad a Francisco Martínez Claus, quien despeñará el cargo por un nuevo per

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