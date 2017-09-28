Fraude del atún fresco adulterado: FACUA reclama a Sanidad que aclare qué protocolos se están aplicando
La asociación insta al Ministerio, a la Aecosan y a las Comunidades a que informen sobre las inspecciones puestas en marcha y las empresas que comercializan género manipulado o conservado en malas condiciones.
FACUA.org
España-28/09/2017
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