Nuestras accionesObligaría a los ciudadanos a desplazarse a la capital

Frente sevillano contra el cierre de los juzgados locales y la privatización de los registros civiles

Organizaciones ciudadanas de la provincia de Sevilla, entre las que se encuentra FACUA Sevilla, impulsan una Plataforma contra el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y Planta Judicial.

FACUA.org
Sevilla-04/02/2014
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Distintas organizaciones ciudadanas de la provincia de Sevilla, entre las que se encuentra FACUA Sevilla, están impulsando la creación de una plataforma contra el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y Planta Judicial.

La medida, que

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