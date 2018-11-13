Fundación FACUA y la Universidad Pablo de Olavide firman un convenio para crear una Cátedra de Derecho de Consumo
Este espacio servirá para la promoción, investigación, difusión y asesoría en materia de defensa, derechos y obligaciones de los consumidores.
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Sevilla-13/11/2018
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A la izquierda, el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán; y a la derecha, el presidente de la Fundación FACUA, Francisco Sánchez Legrán.
La Fundación FACUA ha firmado un convenio con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla para la creación de una Cátedra de Derecho de Consumo, que también contar&aac