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Fundación FACUA y la Universidad Pablo de Olavide firman un convenio para crear una Cátedra de Derecho de Consumo

Este espacio servirá para la promoción, investigación, difusión y asesoría en materia de defensa, derechos y obligaciones de los consumidores.

FACUA.org
Sevilla-13/11/2018
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La Fundación FACUA ha firmado un convenio con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla para la creación de una Cátedra de Derecho de Consumo, que también contar&aac

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