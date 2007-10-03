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Garzón investigará pagos de 1,21 millones de euros desde Fórum Filatélico a Ausbanc

Desestima el recurso de apelación presentado por Ausbanc contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional.

FACUA.org
España-03/10/2007
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón podrá investigar el origen y destino de las ayudas de 1,21 millones de euros percibidas por Ausbanc de Fórum Filatélico en una pieza separada abierta en el caso de la sociedad filatélica contra esta asociac

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