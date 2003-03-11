Gas Natural Andalucía, la Asociación Sevillana de Academias Privadas y las financieras del 'caso Opening', protagonistas de los premios negativos de FACUA Sevilla
La Asociación ha conmemorado el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores demandando a las administraciones, gobiernos y partidos políticos respeto a la independencia de las asociaciones de consumidores.
FACUA.org
Sevilla-11/03/2003
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA, ha entregado sus IX premios anuales a las empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, positivas o negativas, en relación a los derechos de los consumidores.
En el acto, el vicepresidente de