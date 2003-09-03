Gas Natural factura ilegalmente cantidades millonarias cada año
FACUA emprende acciones para que la suministradora devuelva a los usuarios afectados la cuantía de los derechos de alta y la cuota de mantenimiento de las instalaciones que viene cobrando irregularmente desde mediados de los 90.
FACUA.org
España-03/09/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que Gas Natural factura ilegalmente cantidades millonarias cada año en concepto de alta y mantenimiento de sus instalaciones. FACUA está agrupando a los afectados para reclamar la devolución de su dinero,