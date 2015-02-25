General Motors reconoce 57 fallecidos por un problema en el sistema de ignición de numerosos vehículos
La automovilística generó este sistema en 2014 tras reconocer que alrededor de 2,6 millones de coches producidos en los últimos diez años en todo el mundo sufren un defecto que permite que el motor se apague de manera inesperada e involuntaria, lo que causa la desconexión del sistema de funcionamiento del airbag.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-25/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El fondo de compensación creado en 2014 por General Motors para compensar a los usuarios afectados por un problema en el sistema de ignición de algunos vehículos reconoce 57 fallecidos. La automovilística estadounidense ha reconocido que alrededor de 2,6 millones de co