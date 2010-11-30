Gerardo Díaz Ferrán, declarado en concurso de acreedores
El juez concluye que el todavía presidente de la CEOE sólo posee su vivienda madrileña y que el resto de bienes están embargados.
FACUA.org
España-30/11/2010
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El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha declarado al todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en concurso necesario de acreedores y ha nombrado a dos administradores para controlar su patrimonio personal con el fin de hacer frente a las deuda