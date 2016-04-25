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Globalia desembolsó 37 millones por el fraude en los billetes para residentes

El grupo, matriz de Air Europa, pagó 17,7 a Fomento para cerrar la vía administrativa y ha depositado otros 19,2 en la Audiencia Nacional por el proceso penal del cobro de subvenciones irregulares.

Europa Press
España-25/04/2016
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Globalia desembolsó 37 millones de euros por la aplicación incorrecta de las bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, según figura en la memoria a

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