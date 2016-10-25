Más noticiasLa cantidad defraudada entre 2010 y 2013 asciende a cerca de 23 millones de euros

Globalia irá a juicio por fraude continuado en los descuentos de billetes a residentes

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco exculpa al consejero delegado de la compañía, José Hidalgo, y a otros directivos.

Europa Press
España-25/10/2016
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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha concluido su investigación por un presunto fraude con los descuentos en sus pasajes para vuelos a la península de residentes en Canarias y Baleares realizados por Globalia y lleva a juicio a la compañía como perso

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