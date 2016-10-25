Globalia irá a juicio por fraude continuado en los descuentos de billetes a residentes
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco exculpa al consejero delegado de la compañía, José Hidalgo, y a otros directivos.
Europa Press
España-25/10/2016
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El juez acusa a Globalia pero acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Air Europa. | Imagen: flickr.com/brunogeiger (CC BY-NC 2.0).
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha concluido su investigación por un presunto fraude con los descuentos en sus pasajes para vuelos a la península de residentes en Canarias y Baleares realizados por Globalia y lleva a juicio a la compañía como perso