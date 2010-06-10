Nuestras accionesTambién publicita farmacias virtuales y medicamentos con receta

Google hace caso omiso de los requerimientos de Sanidad para que deje de albergar publicidad fraudulenta de falsos adelgazantes

FACUA, que denunció al buscador, critica que se burle de la legislación española y reclama sanciones contundentes.

FACUA.org
España-10/06/2010
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Google ha hecho caso omiso de los requerimientos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para que deje de albergar publicidad fraudulenta de falsos adelgazantes. El buscador también tiene anuncios de farmacias virtuales y fármacos con receta, alg

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