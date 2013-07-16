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Google se niega a retirar de su buscador los sitios web de descargas

Asegura que está trabajando para reducir la piratería, pero que la vigilancia en la red y la eliminación de páginas web va en contra de la filosofía de la compañía.

FACUA.org
Internacional-16/07/2013
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La compañía Google se niega a retirar de su buscador los resultados que llevan a los usuarios a sitios web de descarga de archivos. La compañía estadounidense asegura que está haciendo cambios para reducir la piratería pero que la vigilancia en la red y e

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