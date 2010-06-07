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Google transferirá a las autoridades europeas la información privada que haya recogido

Obtenía los datos a través de redes inalámbricas instaladas en los vehículos que tomaban fotos para el servicio Street view.

FACUA.org
Internacional-07/06/2010
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Google anunció este sábado que transferirá a las autoridades francesas, alemanas y españolas toda la información privada de usuarios de estos países que haya recogido a través de redes inalámbricas wireless instaladas en los veh&iacut

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