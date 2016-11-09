GoPro retira del mercado su nuevo 'drone' Karma por presentar fallos durante el vuelo
La empresa anuncia que devolverá el dinero a todos los consumidores que lo hayan adquirido.
FACUA.org
Internacional-09/11/2016
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El drone Karma de GoPro fue presentado el pasado mes de septiembre, con un precio de 799 dólares y aún no está a la venta en España. | Imagen: paintimpact.com (CC BY 2.0).
El fabricante de cámaras GoPro ha decidido retirar del mercado su nuevo drone Karma y todos los componentes asociados con el producto, presentado tan sólo hace unos meses, por presentar fallos durante el vuelo. En concreto, la empresa ha detectado que algunas unidades pierde