Nuestras accionesMientras las políticas de Consumo agonizan

Graves irregularidades en las subvenciones de la Junta de Andalucía para beneficiar a la asociación de consumidores del PSOE

El Gobierno andaluz castiga con recortes la independencia de FACUA y Al-Andalus para aumentar injustificadamente la financiación a UCA-UCE, después de que un informe de la Cámara de Cuentas revelase que ha utilizado reiteradamente el dinero público para fines distintos a los subvencionados.

FACUA.org
Andalucía-21/12/2010
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Los secretarios generales de FACUA Andalucía, Rubén Sánchez, y Al-Andalus, Isabel Peñalosa, han celebrado este martes 21 de diciembre una rueda de prensa para denunciar las graves irregularidades que está cometiendo la Junta de Andalucía en

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