Hagamos frente a la parálisis del poder frente a los abusos empresariales
En España no existen políticas públicas comprometidas con la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, haciéndolos aún más vulnerables frente a los fraudes. Hoy son más necesarias que nunca.
Olga Ruiz Legido
España-15/03/2016
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La protección y defensa de los consumidores y usuarios, además de un principio rector de nuestro modelo social y económico recogido en la Constitución, es un instrumento básico en la lucha contra los desequilibrios y las injusticias de un modelo económico