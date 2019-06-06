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Hasta 600.000 coches Renault, Dacia y Nissan con motores gasolina 1.2 en Europa podrían ser defectuosos

La organización francesa de consumidores UFC-Qué Choisir denuncia que los vehículos afectados, fabricados entre 2012 y 2016, podrían tener un consumo excesivo de aceite y provocar averías prematuras.

FACUA.org
Europa-06/06/2019
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Los vehículos con motor gasolina 1.2 (tipo H5FT) del grupo automovilístico francés Renault fabricados entre 2012 y 2016 podrían ser defectuosos. En total, habría unos 600.000 vehículos afectados en toda Europa (400.000 de ellos tan sólo en Francia)

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