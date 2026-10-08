"Hay que aniquilarles": FACUA denuncia a Vito Quiles por delito de odio
El ultraderechista ha acusado a la izquierda de haber asesinado a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada por el fondo Urbagestión y fallecida este 7 de octubre, "para evitar perder el poder el 29N".
FACUA.org
España-08/10/2026
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