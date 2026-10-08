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"Hay que aniquilarles": FACUA denuncia a Vito Quiles por delito de odio

El ultraderechista ha acusado a la izquierda de haber asesinado a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada por el fondo Urbagestión y fallecida este 7 de octubre, "para evitar perder el poder el 29N".

FACUA.org
España-08/10/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al agitador de extrema derecha Vito Zopperalli Quiles ante la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado por la comisión de un posible delito de odio ideológico en un mensaje

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