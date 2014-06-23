Honda, Nissan y Mazda llaman a revisión a más de 2 millones de vehículos por un problema con el airbag
El fallo puede hacer que no funcione en caso de accidente o que incluso puede provocar un incendio. Toyota llamó a revisión unos 2,27 millones de unidades el pasado 11 de junio por esta misma avería.
FACUA.org
Internacional-23/06/2014
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Los fabricantes de vehículos Honda, Nissan y Mazda, han llamado hoy a revisión a más de dos millones de coches en todo el mundo por un fallo en el airbag que puede hacer que no funcione en caso de accidente o que incluso puede provocar un incendio, según informa