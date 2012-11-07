Hoy se celebra el juicio de La Excepción contra Warner
Reclaman la nulidad de cláusulas como la cesión de los derechos sobre sus obras por toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, sin que ello aparezca de forma explícita en el contrato.
FACUA.org
España-07/11/2012
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Este miércoles se celebra el juicio promovido por el grupo de rap La Excepción, liderado por Juan Manuel Montilla, más conocido por El Langui, contra las discográficas Zona Bruta Ediciones Musicales y Warner Music, así como contra la editorial d