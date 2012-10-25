Huelga indefinida en el servicio de maletas de Barajas a partir del 1 de noviembre
Los sindicatos convocantes indican que los motivos son la "disminución del nivel de seguridad aeroportuaria, que provoca que en la mayoría de los vuelos, no haya personal para atender a los mismos".
FACUA.org
España-25/10/2012
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El comité de empresa de Swissport Handling ha convocado una huelga de carácter indefinido a partir del próximo 1 de noviembre en el aeropuerto de Barajas para protestar por la disminución de personal y la «constante despreocupación de la dirección de la e