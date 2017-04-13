Hyundai-Kia revisará 1,2 millones de vehículos en EEUU por fallos en la producción de los motores
Un problema con la lubricación de los cojinetes puede provocar la parada repentina de los vehículos. Los modelos afectados son los Hyundai Sonata y Santa Fe y los Kia Optima, Sorento y Sportage.
FACUA.org / Agencias
América-13/04/2017
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El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai-Kia ha anunciado que llamará a revisión a un total de 1,19 millones de vehículos en Estados Unidos tras detectar un defecto en la producción de sus motores que puede provocar la repentina parada de los automó