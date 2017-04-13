Más noticiasSon modelos fabricados entre 2011 y 2015

Hyundai-Kia revisará 1,2 millones de vehículos en EEUU por fallos en la producción de los motores

Un problema con la lubricación de los cojinetes puede provocar la parada repentina de los vehículos. Los modelos afectados son los Hyundai Sonata y Santa Fe y los Kia Optima, Sorento y Sportage.

FACUA.org / Agencias
América-13/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai-Kia ha anunciado que llamará a revisión a un total de 1,19 millones de vehículos en Estados Unidos tras detectar un defecto en la producción de sus motores que puede provocar la repentina parada de los automó

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos