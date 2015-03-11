Iberdrola deberá indemnizar con 20 millones a Hidrocantábrico por negarle el acceso a la red
El Supremo considera que este acto es "contrario al ordenamiento jurídico" y que produjo daños al demandante, por lo que debe resarcirle.
Europa Press
España-11/03/2015
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La sala de lo civil del Tribunal Supremo ha condenado a Iberdrola a pagar 20,8 millones de euros a Hidrocantábrico Distribución (HC) por haberle negado el acceso a sus redes de transporte y distribución en Valencia entre los ejercicios 2000 y 2003.
En concreto, el Supr