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Ikea deja de vender salchichas en Rusia al encontrarse carne de caballo en estos productos

La empresa ya retiró estos productos de España, Portugal, Francia e Irlanda.

FACUA.org
Internacional-08/03/2013
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El gran distribuidor de muebles mundial Ikea suspende la venta de salchichas en Rusia al hallarse en estos productos restos de carne de equino. «Se han hallado rastros de carne de caballo en las muestras de salchichas que produce la compañía Termit. Por esta razón, Ikea h

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