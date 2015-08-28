Ikea retira del mercado la luz nocturna Patrull por riesgo de accidente
Este producto se ha estado vendiendo en Europa y América del Norte desde 2013.
FACUA.org
España-28/08/2015
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que Ikea ha ordenado la retirada de la luz nocturna Patrull, vendidas en Europa y América del Norte desde 2013, por riesgo de accidente.
La cadena sueca afirma en un comunicado que han «recibido informes sobre un incidente que muest