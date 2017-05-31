Inditex acuerda con la Fiscalía pagar 1,36 millones tras una investigación por trabajo esclavo en Brasil
El caso data de 2011 y la Fiscalía de Sao Paulo detectó después "un incumplimiento de cláusulas accesorias" de un acuerdo firmado posteriormente con Zara Brasil.
FACUA.org
Internacional-31/05/2017
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Inditex ha sido multada en Brasil por un caso de trabajo esclavo ocurrido en 2011. | Imagen: flickr.com/photos/leif (CC BY-NC-ND 2.0)
La multinacional española Zara deberá pagar 5 millones de reales (más de 1,3 millones de euros) en Brasil en el marco de un nuevo acuerdo firmado con la Fiscalía por un caso de trabajo esclavo registrado en 2011, informó este miércoles el Mini