Industria ha encarecido en un 23% el recibo de la luz del usuario medio en sólo dos años
FACUA denuncia que la TUR va a convertirse en una tarifa disuasoria para arrojar a los usuarios domésticos a un mercado libre promovido artificialmente por el Gobierno.
FACUA.org
España-03/07/2009
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