Industria inhabilita a tres comercializadoras de electricidad
El Ministerio ordena además el traspaso de sus clientes a un comercializador de referencia y determina las condiciones que deberá aplicar en el suministro a dichos usuarios.
Europa Press
España-14/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha inhabilitado a las comercializadoras Olten Llum, Comercial Eólica Suministro de Energía y Comercializadora Zero Electrum para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica, seg&uacut