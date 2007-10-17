Industria introducirá en enero incentivos a las eléctricas para reducir la interrupción de suministro
Clos considera "preocupante" la subida del crudo y afirma que estudia cómo actuar para impedir que se traslade a la tarifa de la luz.
FACUA.org
España-17/10/2007
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio introducirá en el próximo Real Decreto sobre tarifas -la próxima revisión trimestral se realizará en enero de 2008- incentivos a las compañías eléctricas que reduzcan los tiempos de interrupci&o