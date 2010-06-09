Industria prepara una nueva subida eléctrica después de encarecer en un 26% el recibo del usuario medio en 30 meses
FACUA lamenta que el Gobierno ponga la cuenta de resultados de las eléctricas por encima de los intereses de los usuarios.
FACUA.org
España-09/06/2010
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