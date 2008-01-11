Industria reitera su "apuesta" por las energías renovables frente al impulso de la nuclear en Reino Unido
El secretario general de Energía asegura que la nueva interconexión eléctrica con Francia contribuirá a abaratar el precio de la electricidad.
FACUA.org
España-11/01/2008
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El secretario general de Energía, Ignasi Nieto, reiteró hoy la determinación del Gobierno de «apostar» por las energías renovables, frente a la voluntad de Reino Unido de construir nuevas centrales nucleares para reducir la dependencia energética.<