Ingresarán en un psiquiátrico a un troll que acosaba en Twitter al cantante de Coldplay y a una periodista
La Fiscalía británica afirma que "todo el mundo debe poder hacer su vida libre del acoso causado por personas que hacen comentarios deliberadamente ofensivos o violentos sobre ellos en las redes sociales".
FACUA.org
Internacional-02/06/2014
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Un troll que acosaba en Twitter al cantante del grupo británico Coldplay, Chris Martin, ha recibido la orden de no ponerse en contacto con él en cinco años y recibirá tratamiento psiquiátrico, informó este sábado la Fiscalía