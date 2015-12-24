Inmovilizadas 102 toneladas de alimentos comercializados de manera irregular
La Guardia Civil detiene a ocho personas en una operación para el control de etiquetados, falsificación de denominaciones de origen, productos caducados o en mal estado y otras actividades ilegales.
FACUA.org
España-24/12/2015
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La Guardia Civil ha inmovilizado más de 102 toneladas de alimentos, entre ellos 752 jamones, 27.000 litros de bebidas y 65.176 pastillas edulcorantes en una operación para controlar su comercio y distribución ilegal durante la Navidad. Los agentes que han par