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Inmovilizan más de 500 toneladas de alimentos y 400.000 litros de bebida

Entre los productos intervenidos destacan 17.000 botellas de vodka falsificadas, 3.000 de ron, licores, carne, pescado y marisco, relacionados con las próximas fiestas navideñas.

FACUA.org
España-19/12/2013
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La Guardia Civil ha inmovilizado más de 500 toneladas de alimentos y 400.000 litros de bebidas en una operación para controlar su comercio y distribución ilegal.

Entre los productos intervenidos destacan 17.000 botellas de vodka falsificadas, 3.000 de ron, licores, car

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