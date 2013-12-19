Inmovilizan más de 500 toneladas de alimentos y 400.000 litros de bebida
Entre los productos intervenidos destacan 17.000 botellas de vodka falsificadas, 3.000 de ron, licores, carne, pescado y marisco, relacionados con las próximas fiestas navideñas.
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España-19/12/2013
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La Guardia Civil ha inmovilizado más de 500 toneladas de alimentos y 400.000 litros de bebidas en una operación para controlar su comercio y distribución ilegal.
Entre los productos intervenidos destacan 17.000 botellas de vodka falsificadas, 3.000 de ron, licores, car