Inquilinas, Justicia Alimentaria y FACUA convocan una huelga de compras en las grandes superficies todos los miércoles hasta el 11N
Las tres organizaciones sellan una alianza por la vivienda, por el precio de los alimentos y por el coste de la vida. El 11N, día de huelga general, llaman a no hacer ninguna compra.
FACUA.org
España-27/10/2026
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