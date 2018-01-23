Intel reconoce que las actualizaciones de Meltdown y Spectre provocan problemas en los ordenadores
La compañía aconseja a los afectados no instalarlas por reinicios inesperados "frecuentes" y otros comportamientos impredecibles de los sistemas.
FACUA.org / Europa Press
España-23/01/2018
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El fabricante Intel ha reconocido que las actualizaciones de firmware que ha difundido para hacer frente a las vulnerabilidades Meltdown y Spectre en sus productos está generando reinicios inesperados en equipos con procesadores basados en microarquitecturas como Kaby Lake, presen