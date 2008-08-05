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Intervenidas 6,7 toneladas de productos alimenticios en el muelle pesquero de Cádiz

Se trata de pescados inmaduros, moluscos caducados, aditivos no autorizados y mariscos de una empresa sin registro sanitario.

FACUA.org
Cádiz-05/08/2008
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La Guardia Civil informó hoy de la intervención de 6.710 kilogramos de productos alimenticios en tres inspecciones en materia de pesca y salud realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seporna) y las delegaciones provinciales de Agricultura y Pesca y de Salud

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