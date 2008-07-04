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Investigan a tres empresas italianas y una alemana por reutilizar derivados lácteos podridos

Preparaban una pasta de queso semielaborada para ser puesta a la venta por industrias lácteas italianas y multinacionales.

FACUA.org
Europa-04/07/2008
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Tres empresas italianas y una alemana están siendo investigadas por la presunta reutilización de derivados lácteos caducados, podridos, con gusanos o excrementos de roedores para hacer pasta de queso semielaborada, que luego adquirían algunas industrias del sector para

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