Investigan a una empresa sudafricana por habilitar baños sólo para negros
El suceso está en manos de la Comisión de Derechos Humanos del país, que el año pasado registró más de 500 casos de discriminación racial.
FACUA.org / Agencias
Internacional-05/11/2014
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La Comisión de Derechos Humanos ha abierto una investigación para aclarar que sucede en un complejo comercial en la provincia sudafricana de Limpopo donde se han habilitado baños segregados para los negros, según denuncia el diario