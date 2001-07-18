Irregularidades en compra de viviendas y telefonía, temas más denunciados por los consumidores andaluces durante el primer semestre del año
Telefónica es la empresa más denunciada, fundamentalmente por irregularidades en la facturación, y una de las que peor atiende las reclamaciones de los usuarios.
FACUA.org
Andalucía-18/07/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha recibido durante el primer semestre del año un total de 8.100 consultas y reclamaciones en sus ocho asociaciones provinciales, un 15’5% más que en el mismo periodo del año pasado.</