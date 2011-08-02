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Irregularidades en 'telecos', aerolíneas y banca, lo más denunciado por los consumidores en el primer semestre del año

Las denuncias por abusos y fraudes en telecomunicaciones vuelven a alcanzar su máximo histórico, ante la pasividad de Gobierno y CCAA

FACUA.org
España-02/08/2011
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Las irregularidades en telecos, aerolíneas y banca fueron lo más denunciado en FACUA-Consumidores en Acción durante el primer semestre del año.

Durante los seis primeros meses de 2011, FACUA recibió 30.270 consultas y reclamaciones de consumidor

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