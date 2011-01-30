Isabel Coixet: "Pedir a la gente que no se descargue cosas de Internet es absurdo"
"Los mecanismos por los que se venden las pelis son obsoletos. Hay que enfrentarse a la cosas de cara, no poner parches", ha dicho la directora de cine en una entrevista publicada en 'Deia' al ser preguntada por la 'Ley Sinde'.
FACUA.org
España-30/01/2011
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«Pienso que hay que afrontar los cambios sociales que se dan y saber donde estamos. Hoy en día pedir a la gente que no se descargue cosas de internet es absurdo», ha dicho la directora de cine Isabel Coixet en una entrevista publicada este sábado por el diario Deia<