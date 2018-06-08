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Italia multa a Ryanair con 1,85 millones de euros por los numerosos vuelos que canceló en septiembre 2017

La Autoridad Garante de la Competencia del Mercado considera que la aerolínea realizó una práctica comercial desleal al cancelar vuelos por motivos de organización y no por causas externas e imprevistas.

Europa Press
Internacional-08/06/2018
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La Autoridad Garante de la Competencia del Mercado (AGCM) de Italia ha informado este jueves de que ha sancionado a la aerolínea irlandesa Ryanair con una multa de 1,85 millones de euros por las numerosas cancelaciones de vuelos que realizó en septiembre de 20

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