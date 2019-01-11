Italia multa con 678 millones a bancos y fabricantes de coches por formar un cártel para alterar precios
Una de las empresas peor paradas ha sido la automovilística Volkswagen, que tendrá que abonar 163 millones de euros.
Europa Press
Europa-11/01/2019
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La Autoridad de Competencia italiana (AGCM) ha impuesto multas por un importe total de cerca de 678 millones de euros a diferentes entidades financieras y marcas de automóviles en el país, tras verificar la formación de un cártel a través del que se intercambiab