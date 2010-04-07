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IU critica al Ayuntamiento por querer desalojar a FACUA Cádiz del local que usa para desarrollar su trabajo

Sebastián Terrada señala que "estamos asistiendo a una ofensiva del gobierno municipal contra algunos colectivos sociales que son críticos con su gestión".

FACUA.org
Cádiz-07/04/2010
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La decisión del Ayuntamiento de desalojar a la organización FACUA Cádiz del local que tiene cedido en la Avenida de Andalucía ha motivado las críticas de Izquierda Unida.

En este sentido, el portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de C&aacu

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