Izquierda Unida denuncia "favoritismo partidista de libro" por parte de la Junta de Andalucía con UCA-UCE
La consejera de Salud afirma en el Parlamento que conocía los pagos por parte de empresas como Movistar, Altadis y Caixabank antes de que saltaran a la prensa.
FACUA.org
Andalucía-02/02/2018
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La parlamentaria de Izquierda Unida Andalucía Inmaculada Nieto ha denunciado este viernes en la cámara un «favoritismo partidista de libro» por parte de la Junta con la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE).
La consejera de Salud