Jazztel, condenada a indemnizar a un socio de FACUA con 2.000 euros por dejarlo tres meses sin teléfono ni Internet
La sentencia advierte que las compensaciones establecidas en la normativa de telecomunicaciones no representan más que "un mínimo no vinculante", independientemente de los daños morales que pueda reclamar el usuario.
FACUA.org
Sevilla-29/07/2009
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La compañía de telecomunicaciones Jazztel ha sido condenada a indemnizar a un socio de FACUA-Consumidores en Acción con 2.000 euros por daños morales como consecuencia de haberlo dejado tres meses sin línea telefónica ni acceso a Internet.
Jazztel