Nuestras accionesCobro ilegal efectuado por la compañía

Jazztel, obligada a anular una factura de 388 euros a un socio de FACUA que decidió revocar su alta

Tras la denuncia de la asociación, la Setsi declara "improcedente" el importe que la compañía le reclamó: el usuario decidió rechazar su oferta a los cuatro días, dentro del periodo legal de desistimiento.

FACUA.org
España-08/09/2016
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La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) ha obligado a Jazztel a anular una factura de 388 euros a un cliente que revocó su alta dentro del periodo de desistimiento.

Así lo ordena la resolución que ha emit

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